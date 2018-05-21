Темпераментна Крісті Педроче: ефектні фото найкрасивішої фанатки «Райо Вальєкано»

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Крісті Педроче

Крісті вже давно є вболівальницею «Райо», команди зі свого рідного району

Іспанка Крістіна Педроче Навас, або скорочено Крісті Педроче народилася 30 жовтня 1988 року в мадридському районі Ентревіас. Свій шлях до слави починала як модель.

Слава до неї прийшла коли в 2010 році вона отримала посаду ведучої в іспанському денному гумористичному шоу Sé lo que hicisteis (Я знаю, що ви зробили ...), в якому в основному показувалися пародії на інші іспанські телевізійні передачі.

Потім програма змінила канал і назву на Zapeando (Перемикаючи канали), але зберегла формат і зміст і продовжує виходити до сих пір.

Після цього вона вела багато програм схожого формату та реаліті-шоу (наприклад, Pekín Express). Перед сезоном 2011/2012 дівчина знялася в ролику, який закликав купувати абонименти на матчі «Райо Вальєкано».

При цьому це був не тільки комерційний проект, Крісті дійсно вболіває за «Райо», команду зі свого рідного району і є сосіо клубу.