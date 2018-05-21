Супруга Алека Болдуина опубликовала первый снимок новорожденного сына

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Алек Болдуин с супругой Хиларией

17 мая 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

Супруга актера, 34-летняя Хилария, родила сына, однако им мальчика родители пока не рассекретили. Пара поделилась фотографией малыша сразу после родов — в роддоме, а теперь жена знаменитости вернулась домой и показала семью в полном составе.

«Воссоединились! Уставшие, но счастливые проводим этот дождливый день за просмотром телевизора», — подписала фото Болдуин.

Напомним, супруги сообщили о то, что в семье ожидается прибавление еще в ноябре прошлого года. Пара уже воспитывает четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Кроме того, у Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, появившаяся на свет в браке с Ким Бейсингер.

Джерело: graziamagazine.ru