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    Супруга Алека Болдуина опубликовала первый снимок новорожденного сына

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    <span>Алек Болдуин с супругой Хиларией</span> - Супруга Алека Болдуина опубликовала первый снимок новорожденного сына
    Алек Болдуин с супругой Хиларией

    17 мая 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

    Супруга актера, 34-летняя Хилария, родила сына, однако им мальчика родители пока не рассекретили. Пара поделилась фотографией малыша сразу после родов — в роддоме, а теперь жена знаменитости вернулась домой и показала семью в полном составе.

    «Воссоединились! Уставшие, но счастливые проводим этот дождливый день за просмотром телевизора», — подписала фото Болдуин.

    He’s here! He’s perfect! 8lbs 2oz #wegotthis2018

    Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

    Напомним, супруги сообщили о то, что в семье ожидается прибавление еще в ноябре прошлого года. Пара уже воспитывает четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Кроме того, у Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, появившаяся на свет в браке с Ким Бейсингер.

    Джерело: graziamagazine.ru

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