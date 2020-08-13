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    Жизнь

    Эксперты моды перечислили неприемлемые для работы в офисе летние вещи

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    Эксперты моды перечислили неприемлемые для работы в офисе летние вещи

    На первое место в списке журналисты поставили мужские шорты

    Эксперты моды Independent перечислили семь летних вещей, которые по правилам этикета неприемлемо носить в офис в жаркую погоду. Их рекомендации опубликованы на сайте издания.

    На первое место в списке журналисты поставили мужские шорты, заявляя, что в таком виде сотрудник выглядит непрофессионально. «В них вы будете похожи на ученика, который заблудился в школьном коридоре», — заключили они.

    Вторыми оказались сланцы. «При ходьбе они издают хлопающий звук, который будет раздражать всех коллег», — говорится в материале. По словам стилистов, такая обувь вышла из моды и способна испортить любой образ. Вместо сланцев женщинам посоветовали отдать предпочтение сандалиям, а мужчинам — приходить на работу в туфлях.

    На третье место попали майки без рукавов, которые порекомендовали заменить тонкими льняными рубашками, на четвертое — топы с открытой спиной. «Последние говорят о вас две вещи. Первая — вам нравится кто-то из коллег, вторая — вы не носите бюстгальтер», — пояснили специалисты.

    За ними последовали похожие на ночные сорочки платья-комбинации, кроп-топы и белые обтягивающие джинсы. Эти вещи эксперты посоветовали надевать в свободное от работы время, на фестивали и вечеринки.

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