Забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер



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«Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети

В организациях, занимающих подготовкой туристов к вылазкам в дикую природу, учат понимать язык тела животных. Чтобы заранее распознать угрозу и безопасно разминуться с ней. Это вовсе не просто, понять, что о тебе и текущей ситуации думает зверь, ориентируясь только на его поведение. Но есть одна категория животных, с которой все ровно наоборот. Это домашние собаки, у которых прямо на мордахах начертано яснее ясного, о чем они думают!

«Кто сказал «Печенье»? Не сказали? Жаль, а уже услышал!», «Ну, давай, давай притворюсь, как я боюсь!», «Необычный вкус! Отдать или распробовать?!! Отдать… или распробовать?», «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.