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    Шоу-биз

    Настя Каменских в «дырявом» мини-платье устроила пикантную провокацию

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских показала дерзкий пляжный образ</p> <div></div> - Настя Каменских в «дырявом» мини-платье устроила пикантную провокацию

    33-летняя певица Настя Каменских показала дерзкий пляжный образ

    instagram.com/kamenskux/

    Знойная певица предстала в экстремально коротком наряде

    33-летняя артистка Настя Каменских отдыхает на курорте в Турции. Звезда напомнила о своем титуле секс-бомбы, снявшись в ультракоротком платье. Загорелая Настя оголила ноги в розовом мини с большим количеством разрезов. Просвечивающая одежда не скрывала бикини в тон.

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    instagram.com/kamenskux/

    Инстадива получила восторженные отзывы фолловеров. Их покорила откровенность красотки. «Настя, ты стройняшка стала», «Это провокация, тебе так идет это «дырявое» платьице», «С такой фигурой я бы голая по пляжу ходила», «Очень нежная и соблазнительная», «Пикантно, трусики засветила, а лифа почти не видно!», «Хороша, умеренно дерзкая», «Огонь, эти дырочки почти всё открыли», - высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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