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    Жизнь

    Три главных тренда осени: мнение экспертов моды

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    Три главных тренда осени: мнение экспертов моды

    Главным цветом сезона эксперты называют желтый

    Эксперты моды назвали три главных тренда осени 2020 года, проанализировав стрит-стайл-фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов. Об этом сообщает Daily Mail.

    По информации издания, в моду вошли различные детали на одежде, а именно рюши, оборки и плиссировка. Вещи с указанными украшениями появились в ассортименте таких марок, как Fendi, Prabal Gurung и Adam Lippes. Также многие блогеры были замечены на улицах в плиссированных юбках.

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    Главным цветом сезона эксперты называют желтый. Манекенщицы брендов Bottega Venetta, Versace и Agnona прошлись по подиуму в нарядах оттенков этого цвета. «Надевайте желтую верхнюю одежду или просто вещи с таким принтом. Неважно, что в вашем образе будет желтым, главное добавьте этот солнечный цвет в свои наряды», — подчеркнули в материале.

    Отмечается также, что трендовой для юбок и платьев стала длина мини. «Многие дизайнеры — Valentino, Versace, Christian Dior и Balmain — добавили в свои осенние коллекции разные короткие вещи, а модели стрит-стайла вовсю демонстрируют, как правильно их носить», — объясняет автор материала и добавляет, что длина мини позволяет надевать длинные сапоги и ботфорты, которые тоже стали популярны в 2020 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда.

    В своем Twitter-аккаунте девушка разместила фотографии полученных травм и подпись: «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль».

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