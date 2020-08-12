Три главных тренда осени: мнение экспертов моды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главным цветом сезона эксперты называют желтый

Эксперты моды назвали три главных тренда осени 2020 года, проанализировав стрит-стайл-фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в моду вошли различные детали на одежде, а именно рюши, оборки и плиссировка. Вещи с указанными украшениями появились в ассортименте таких марок, как Fendi, Prabal Gurung и Adam Lippes. Также многие блогеры были замечены на улицах в плиссированных юбках.

Главным цветом сезона эксперты называют желтый. Манекенщицы брендов Bottega Venetta, Versace и Agnona прошлись по подиуму в нарядах оттенков этого цвета. «Надевайте желтую верхнюю одежду или просто вещи с таким принтом. Неважно, что в вашем образе будет желтым, главное добавьте этот солнечный цвет в свои наряды», — подчеркнули в материале.

Отмечается также, что трендовой для юбок и платьев стала длина мини. «Многие дизайнеры — Valentino, Versace, Christian Dior и Balmain — добавили в свои осенние коллекции разные короткие вещи, а модели стрит-стайла вовсю демонстрируют, как правильно их носить», — объясняет автор материала и добавляет, что длина мини позволяет надевать длинные сапоги и ботфорты, которые тоже стали популярны в 2020 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда.

В своем Twitter-аккаунте девушка разместила фотографии полученных травм и подпись: «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль».