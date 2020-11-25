Эксперты назвали самую популярную обувь 2020 года

Список был составлен на основе запросов пользователей приложения за период с первого октября по восьмое ноября

Эксперты моды назвали самую желанную обувь 2020 года, проанализировав запросы потребителей. Об этом сообщает Footwear News.

Согласно отчету шведской компании Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, в качестве подарка на предстоящие праздники покупатели заинтересованы получить новую пару обуви, а именно, кроссовки бренда Nike модели Nike Air Force 1s. Они заняли второе место в рейтинге лучших подарков, уступив наушникам Apple AirPod Pro.

Отмечается, что упомянутый список был составлен на основе запросов пользователей приложения Klarna за период с первого октября по восьмое ноября. Представители компании Klarna добавляют, что в настоящий момент американские потребители отдают предпочтение онлайн-покупкам. «Покупатели всех возрастных категорий особенно интересуются электроникой, обувью и предметами для дома в преддверии праздников», — подчеркнул сотрудник Klarna Дэвид Сайкс (David Sykes).

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».