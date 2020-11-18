Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)

Политик экспериментирует с внешним видом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж. Раньше она не раз экспериментировала с прической в попытке уйти от образа «женщины-косы». На этот раз она решила завить волосы и одеться более строго для визита в парламент. В своем новом образе политик пришла в понедельник на согласительный совет.

Портрет обновленной Тимошенко опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко ходила с распущенными волосами.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.