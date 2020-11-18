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    Жизнь

    Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)

    • Розсилка
    Фото: Ян Доброносов - Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)
    Фото: Ян Доброносов

    Политик экспериментирует с внешним видом

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж. Раньше она не раз экспериментировала с прической в попытке уйти от образа «женщины-косы». На этот раз она решила завить волосы и одеться более строго для визита в парламент. В своем новом образе политик пришла в понедельник на согласительный совет. 

    Портрет обновленной Тимошенко опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Фейсбуке.

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    Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)
    Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)
    Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)
    Юлия Тимошенко с новой прической вызвала ажиотаж в Раде (фото)

    Напомним, ранее Юлия Тимошенко ходила с распущенными волосами. 

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: мода и красота Юлия Тимошенко премьер-министр волосы
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