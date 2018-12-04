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    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко

    • Розсилка
    Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь - Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Чем занимается вице-премьер-министр в свободное время?

    Совсем недавно ведущая популярного проекта «Аферисты в сетях» рассказывала в одном из интервью, что у вице-премьер-министра Павла Розенко отменное чувство юмора, которое ее покорило в начале знакомства. Также Елена-Кристина отметила, что ей не бывает скучно с возлюбленным.

    А сегодня Елена-Кристина показала, что несмотря на огромное количество работы в министерстве Павел Розенко находит время не только для романтического ужина с возлюбленной, но и для развлечений. 

    На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала забавные снимки с Розенко из музея фотоиллюзий.

    «Два часа креатива и экшена. И крепатурки», -  так прокомментировала фото Елена-Кристина.

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    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко
    instagram.com/elena_kristina_lebed

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