Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Павлом Розенко



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Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь instagram.com/elena_kristina_lebed

Чем занимается вице-премьер-министр в свободное время?

Совсем недавно ведущая популярного проекта «Аферисты в сетях» рассказывала в одном из интервью, что у вице-премьер-министра Павла Розенко отменное чувство юмора, которое ее покорило в начале знакомства. Также Елена-Кристина отметила, что ей не бывает скучно с возлюбленным.

А сегодня Елена-Кристина показала, что несмотря на огромное количество работы в министерстве Павел Розенко находит время не только для романтического ужина с возлюбленной, но и для развлечений.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала забавные снимки с Розенко из музея фотоиллюзий.

«Два часа креатива и экшена. И крепатурки», - так прокомментировала фото Елена-Кристина.

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