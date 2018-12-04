Елена Емчук сняла звезду «Волка с Уолл-Стрит» для глянца



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В интервью журналу Марго Робби подробно рассказала о съемках провокационного эпизода фильма

28-летняя актриса Марго Робби («Тоня против всех»)сыгравшая Елизавету Первую в предстоящем байопике «Мария, королева Шотландии», стала героиней зимнего выпуска журнала Porter. Над съемкой работала американский фотограф украинского происхождения Елена Емчук. За стиль отвечала Камилла Бидо-Уоддингтон.

Фото: Yelena Yemchuk / Net-A-Porter

Фото: Yelena Yemchuk / Net-A-Porter

Фото: Yelena Yemchuk / Net-A-Porter

В интервью журналу Марго Робби подробно рассказала о съемках провокационного эпизода «Волка с Уолл-Стрит», в которой ее героиня прямо в детской комнатке соблазняет своего супруга Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо).

В какой-то момент Робби ударила своего «киношного» мужа по лицу вместо того, чтобы поцеловать его, как этого требовал сценарий. Это понравилось режиссеру, Мартину Скорсезе, он похвалил актрису, и сцена вошла в фильм.

«В общем, я вплотную приближаюсь к его лицу и думаю: «Я должна поцеловать его. Когда я еще получу возможность поцеловать Ди Каприо?». Но другая часть моего мозга щелкает, и я просто… просто ударила его по лицу с криком: «Да пошел ты!». На площадке наступила полная тишина», — так Марго описывает свой опыт. Все вокруг просто застыли, а Ди Каприо, как она опасалась, должен был судиться с ней. Но все обошлось. Да и Леонардо остался доволен импровизацией.

После выхода фильма Скорсезе остался в восторге от игры Робби. «Марго потрясает во всем – тем, что она есть, и всем, что она делает, и она будет удивлять всегда», — сказал о ней культовый режиссер.