Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз



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У актера же есть еще восемь детей от предыдущих жены и возлюбленных

Как сообщают западные СМИ, 57-летний Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз. У актера и его 39-летней возлюбленной, австралийской модели Пейдж Батчер, в пятницу, 30 ноября, родился сын, которого они назвали Макс Чарльз Мерфи. Об этом вчера сообщил официальный представитель актера.

«Малыш Макс был рожден весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — сказал он.

Мерфи и Батчер, которые встречаются уже шесть лет и вскоре свяжут себя узами брака, уже воспитывают двухлетнюю дочь Иззи. У актера же есть еще восемь детей от предыдущих жены и возлюбленных.

Напомним, Эдди Мерфи наиболее известен по роли Акселя Фоули во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз[en]», а также по главным ролям в фильмах «Поменяться местами», «Бумеранг», «Святоша», «Доктор Дулиттл» и «Доктор Дулиттл 2». Актёр также известен тем, что в некоторых фильмах играл несколько ролей в дополнение к главному герою. Таковыми являются «Поездка в Америку», «Вампир в Бруклине», «Чокнутый профессор» и его продолжение, «Клёвый парень», «Приключения Плуто Нэша», «Уловки Норбита» и «Знакомьтесь: Дэйв».

Занял 10 место в списке «100 величайших стенд-ап комиков всех времен» по версии телеканала Comedy Central.