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    Жизнь

    Николь Кидман объяснила, почему не вспоминает о предыдущем муже

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    Николь Кидман - Николь Кидман объяснила, почему не вспоминает о предыдущем муже
    Николь Кидман
    Legion-Media

    Голливудская актриса откровенно ответила на вопрос о браке с Томом Крузом

    В 90-е годы Николь Кидман и Том Круз были одной из самых красивых пар Голливуда. Но, к сожалению, их брак распался незадолго до десятилетия со дня свадьбы. С тех пор Кидман почти никогда не вспоминает о первом муже. И на это есть свои причины.

    Так, недавно издание Observer magazine попыталось узнать у Николь, почему она уклоняется от ответов на вопросы о Томе на публике. Вот что ответила Кидман журналисту:

    «Теперь у меня другой муж. Из уважения к нему я не хочу говорить об этом. Прошло 20 лет. Я дожила до того момента, когда могу сказать: «Не собираюсь обсуждать своего бывшего». Мне приятно произносить эти слова».

    Стоит отметить, что в недавнем интервью журналу Variety Николь Кидман призналась, что ее карьера в Голливуде пошла вверх после того, как она переехала из Сиднея в Лос-Анджелес к Тому Крузу.

    «Я переехала сюда, потому что влюбилась и вышла замуж. Я всегда делаю выбор в пользу любви», —отметила Кидман.

    Напомним, Кит Урбан и Николь Кидман познакомились в 2005 году и уже через год поженились. Еще через год у супругов родилась дочка, а затем и вторая, которая появилась на свет от суррогатной матери. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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