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    Жизнь

    Елизавета II ищет организатора вечеринок в Букингемском дворце

    • Розсилка
    Елизавета II ищет организатора вечеринок в Букингемском дворце
    Legion-Media

    В Букингемский дворец требуется координатор мероприятий

    Придется много работать, ведь 93-летняя Елизавета II очень часто устраивает праздники

    Вакансия появилась на официальном сайте дворца. Интересно, что от успешного кандидата не требуется высшее образование, зато важен опыт и отличная коммуникабельность.

    Новый сотрудник будет организовывать не только государственные приемы и садовые вечеринки королевы, но и прочие мероприятия монаршей семьи, которых не сосчитать.

    Работа предполагает пятидневный рабочий график и заработную плату в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год. Чтобы отдохнуть от обязанностей, соискателю предлагают 33 оплачиваемых дня.

    Судя по предыдущим приемам, работа предстоит нелегкая. К одному только приему президента США во дворце готовились полгода. Все старания оправдались: Дональд Трамп остался доволен и устроил ответный ужин для королевской семьи в американском посольстве.

    Джерело: graziamagazine.ru

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