Елизавета II ищет организатора вечеринок в Букингемском дворце



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Legion-Media

В Букингемский дворец требуется координатор мероприятий

Придется много работать, ведь 93-летняя Елизавета II очень часто устраивает праздники

Вакансия появилась на официальном сайте дворца. Интересно, что от успешного кандидата не требуется высшее образование, зато важен опыт и отличная коммуникабельность.

Новый сотрудник будет организовывать не только государственные приемы и садовые вечеринки королевы, но и прочие мероприятия монаршей семьи, которых не сосчитать.

Работа предполагает пятидневный рабочий график и заработную плату в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год. Чтобы отдохнуть от обязанностей, соискателю предлагают 33 оплачиваемых дня.

Судя по предыдущим приемам, работа предстоит нелегкая. К одному только приему президента США во дворце готовились полгода. Все старания оправдались: Дональд Трамп остался доволен и устроил ответный ужин для королевской семьи в американском посольстве.

Джерело: graziamagazine.ru