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    Жизнь

    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II

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    Дональд Трамп и Елизавета ІІ - Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп и Елизавета ІІ

    Самый грубый прокол американский лидер допустил во время торжественного гала-ужина в Букингемском дворце

    72-летний президент США столкнулся на пути в Букингемском дворце с дырявым горшком. Дональд Трамп не узнал подарок, который сделал королеве в прошлый визит. В довершение вечера он грубо нарушил протокол, приобняв королеву.

    Первый день официального визита Дональда Трампа в Великобританию был наполнен курьезами и досадными происшествиями. 72-летний президент США столкнулся на пути в Букингемском дворце с дырявым горшком.Пока Дональд Трамп в замешательстве остановился, первым сориентировался принц Чарльз. Он подобрал горшок и передал помощнику.

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    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II
    Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II

    Второй казус с Трампом произошел в картинной галерее, где его сопровождала королева Елизавета II. Здесь присутствовал и принц Гарри. Королева подвела Дональда Трампа к статуэтке в виде лошади и спросила, узнает ли он ее. Трамп отрицательно покачал головой. Оказалось, что он не узнал собственный подарок, который преподнес королеве в свой прошлый визит по время чаепития в Виндзорском замке в июле прошлого года.

    Но самый грубый прокол американский лидер допустил во время торжественного гала-ужина в Букингемском дворце. Он произнес проникновенную речь о связи США и Великобритании. Воодушевившись собственным красноречием, Трамп забыл о строгих правилах этикета при дворе. Он положил руку на спину Елизаветы II.

    Это является грубым нарушением королевского протокола. По существующим нормам по отношению к британской монархине недозволительно столь фамильярное обращение, сообщает Mirror.

     

     

    Джерело: Cosmopolitan

    Дональд Трамп Принц Гарри Королева Елизавета II
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