Дональд Трамп трижды опозорился перед британской королевой Елизаветой II



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп и Елизавета ІІ

Самый грубый прокол американский лидер допустил во время торжественного гала-ужина в Букингемском дворце

72-летний президент США столкнулся на пути в Букингемском дворце с дырявым горшком. Дональд Трамп не узнал подарок, который сделал королеве в прошлый визит. В довершение вечера он грубо нарушил протокол, приобняв королеву.

Первый день официального визита Дональда Трампа в Великобританию был наполнен курьезами и досадными происшествиями. 72-летний президент США столкнулся на пути в Букингемском дворце с дырявым горшком.Пока Дональд Трамп в замешательстве остановился, первым сориентировался принц Чарльз. Он подобрал горшок и передал помощнику.

Второй казус с Трампом произошел в картинной галерее, где его сопровождала королева Елизавета II. Здесь присутствовал и принц Гарри. Королева подвела Дональда Трампа к статуэтке в виде лошади и спросила, узнает ли он ее. Трамп отрицательно покачал головой. Оказалось, что он не узнал собственный подарок, который преподнес королеве в свой прошлый визит по время чаепития в Виндзорском замке в июле прошлого года.

Но самый грубый прокол американский лидер допустил во время торжественного гала-ужина в Букингемском дворце. Он произнес проникновенную речь о связи США и Великобритании. Воодушевившись собственным красноречием, Трамп забыл о строгих правилах этикета при дворе. Он положил руку на спину Елизаветы II.

Это является грубым нарушением королевского протокола. По существующим нормам по отношению к британской монархине недозволительно столь фамильярное обращение, сообщает Mirror.

Джерело: Cosmopolitan