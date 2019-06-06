Мелания Трамп преподнесла Елизавете II особенный подарок



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Мелания и Дональд Трамп, королева Елизавета ІІ и принц Чарльз Legion-Media

49-летняя первая леди США подготовила подарок королеве со смыслом

Мелания и Дональд Трамп сейчас находятся с официальным визитом в Великобритании. Здесь американские гости побывали на приеме у Елизаветы II и встретились с премьер-министром королевства Терезой Мэй. Сегодня чета появились на мероприятии, посвященном 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

В этот день Мелания выглядела идеально. На публике она появилась в белоснежном пальто The Row и шляпке Philip Treacy, напомнившей модели головных уборов, которые носит Меган Маркл.

Супруга Дональда Трампа преподнесла королеве Елизавете II символичный подарок — серебряную брошь Tiffany & Co с шелковым маком.

Красный мак в Великобритании является символом Первой Мировой Войны — эта брошь приурочена к 75 годовщине высадке союзных войск в Нормандии. Ювелирное изделие было упаковано в красную коробку из кожи — внутри ее находилась деревянная шкатулка.