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    Жизнь

    Мелания Трамп преподнесла Елизавете II особенный подарок

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    Мелания и Дональд Трамп, королева Елизавета ІІ и принц Чарльз - Мелания Трамп преподнесла Елизавете II особенный подарок
    Мелания и Дональд Трамп, королева Елизавета ІІ и принц Чарльз
    Legion-Media

    49-летняя первая леди США подготовила подарок королеве со смыслом

    Мелания и Дональд Трамп сейчас находятся с официальным визитом в Великобритании. Здесь американские гости побывали на приеме у Елизаветы II и встретились с премьер-министром королевства Терезой Мэй. Сегодня чета появились на мероприятии, посвященном 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

    В этот день Мелания выглядела идеально. На публике она появилась в белоснежном пальто The Row и шляпке Philip Treacy, напомнившей модели головных уборов, которые носит Меган Маркл.

    Супруга Дональда Трампа преподнесла королеве Елизавете II символичный подарок — серебряную брошь Tiffany & Co с шелковым маком.

    Красный мак в Великобритании является символом Первой Мировой Войны — эта брошь приурочена к 75 годовщине высадке союзных войск в Нормандии. Ювелирное изделие было упаковано в красную коробку из кожи — внутри ее находилась деревянная шкатулка.

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