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    Жизнь

    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Стал известен факт, который в очередной раз подтвердил стереотип о бережливости Ее Величества

    Елизавета II славится своим благоразумием и бережливостью: она ездит в отпуск на общественном транспорте, не тратит попусту деньги и экономит, не включая отопление даже зимой. Видимо с этой же целью она занимает только несколько комнат в Букингемском дворце, а остальными предпочитает не пользоваться.

    Камердинер королевы рассказала, что Елизавета II обжила только шесть помещений из 775 имеющихся в здании. По мнению Анжелы Келли, это очень скромно для Ее Величества.

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    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
    Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце

    В шести комнатах королевской резиденции расположены спальня, личный кабинет монархини, ванная комната и гардероб, а так же зала, где проходят важные встречи и деловые приемы.

    Шестая — императорская комната, которая выполняет функцию зала ожидания. Все помещения достаточно маленькие и мебели в них почти нет, так как тесно.

    «Единственные мужчины, которые когда-либо ступали за порог этих владений, был герцог Эдинбургский и другие члены королевской семьи, так как личное пространство королевы находится в абсолютном приоритете у ее личного штата», – сообщает Mirror.

    Несмотря на то, что в распоряжении Ее Величества только шесть комнат, она содержит 800 слуг, которые поддерживают чистоту и порядок в остальных помещениях

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Королева Елизавета II деньги
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