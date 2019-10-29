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    Шоу-биз

    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда

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    <p>Эд Ширан</p> <p>instagram.com/teddysphotos/</p> - Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда

    Эд Ширан

    instagram.com/teddysphotos/

    Певец удвоил свой доход за счет мирового турне

    Британский журнал Heat опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых британских звезд моложе 30 лет. Лидером стал 28-летний исполнитель Эд Ширан. За последний год он заработал $217,8 миллиона.

    На второй строчке оказался актер Дэниэл Рэдклифф, чей заработок составил $115 миллионов. Тройку замкнул певец Гарри Стайлс. Его доход за последний год оценили в $82 миллиона долларов.

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    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда
    Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда

    На четвертой строчке разместилась другая актриса из франшизы о Гарри Поттере – Эмма Уотсон с $73 миллионами.

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