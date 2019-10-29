Рыжий и богатый: в Великобритании названа самая высокооплачиваемая молодая звезда



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Эд Ширан instagram.com/teddysphotos/

Певец удвоил свой доход за счет мирового турне

Британский журнал Heat опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых британских звезд моложе 30 лет. Лидером стал 28-летний исполнитель Эд Ширан. За последний год он заработал $217,8 миллиона.

На второй строчке оказался актер Дэниэл Рэдклифф, чей заработок составил $115 миллионов. Тройку замкнул певец Гарри Стайлс. Его доход за последний год оценили в $82 миллиона долларов.

На четвертой строчке разместилась другая актриса из франшизы о Гарри Поттере – Эмма Уотсон с $73 миллионами.

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