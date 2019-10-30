Крестильный наряд для внуков Елизаветы II вымачивают в чае



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Елизавета ІІ

Наряд, который сшили в 2004 году, стал точной копией того, в котором крестили всех королевских отпрысков, начиная с 1841 года

В семействе королевы Елизаветы II существует множество традиций и обычаев. Например, даже крестить всех венценосных отпрысков нужно в одном и том же наряде.

Крестильное платье, которое использовалось при дворе, было сшито в далеком 1841 году и за два века изрядно обносилось. Так что для детей от Кейт Миддлтон и Меган Маркл Ее Величество приказала сшить новый наряд, точь-в-точь повторяющий оригинал.

Ответственное задание возложили на камердинера Ее Величества Анджелу Келли. Она должна была найти подходящее кружево и сшить облачение для таинства крещения.

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