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    Шоу-биз

    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    93-летняя Елизавета II обладает особенным чувством юмора

    Королева любит над кем-то пошутить, но однажды сама стала жертвой розыгрыша. Правая рука и стилист Ее Величества поделилась забавной историей, случившейся в 2006-м году. В то время Елизавета II готовилась к поездке в Австралию и поделилась с Анжелой особенностями природы этой страны. Особенный интерес королева проявила к необычной птице под названием кукабарра.

    Помощница раздобыла игрушечную версию крылатого и посадила ее в клетку, которую поставила на балконе в комнате Елизаветы II. Позвав Ее Величество и указав на необычное создание, Анжела еле сдерживала смех, глядя на восторженного монарха.

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    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы
    Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы

    «Я подошла к клетке и сделала вид, что собираюсь ее открыть. Но королева тут же воскликнула: «Нет! Она улетит». Через секунду она стояла рядом со мной. Пытаясь сохранить серьезное выражение лица, я повернулась к ней и сообщила, что птица мертва», – поделилась Келли.

    По словам стилиста, Елизавета II ужаснулась, поняв, что кукабарра действительно неживая. В этот момент Анжела с усмешкой произнесла «С первым апреля!», на что получила неожиданный ответ шокированной королевы.

    «Она произнесла лишь два слова: «Вы уволены!». Я очень смеялась, когда Ее Величество рассказала об этом розыгрыше принцу Филиппу», – заявила Анжела.

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками

     

    Королева Елизавета II
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