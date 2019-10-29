Елизавета II эмоционально отреагировала на розыгрыш помощницы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

93-летняя Елизавета II обладает особенным чувством юмора

Королева любит над кем-то пошутить, но однажды сама стала жертвой розыгрыша. Правая рука и стилист Ее Величества поделилась забавной историей, случившейся в 2006-м году. В то время Елизавета II готовилась к поездке в Австралию и поделилась с Анжелой особенностями природы этой страны. Особенный интерес королева проявила к необычной птице под названием кукабарра.

Помощница раздобыла игрушечную версию крылатого и посадила ее в клетку, которую поставила на балконе в комнате Елизаветы II. Позвав Ее Величество и указав на необычное создание, Анжела еле сдерживала смех, глядя на восторженного монарха.

«Я подошла к клетке и сделала вид, что собираюсь ее открыть. Но королева тут же воскликнула: «Нет! Она улетит». Через секунду она стояла рядом со мной. Пытаясь сохранить серьезное выражение лица, я повернулась к ней и сообщила, что птица мертва», – поделилась Келли.

По словам стилиста, Елизавета II ужаснулась, поняв, что кукабарра действительно неживая. В этот момент Анжела с усмешкой произнесла «С первым апреля!», на что получила неожиданный ответ шокированной королевы.

«Она произнесла лишь два слова: «Вы уволены!». Я очень смеялась, когда Ее Величество рассказала об этом розыгрыше принцу Филиппу», – заявила Анжела.

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