Елизавета II наградила медалью домработницу Кейт Миддлтон
Правительница Британии оценила работу помощницы герцогов Кембриджских
Елизавета II наградила серебряной медалью королевы Виктории домработницу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Антонелла Фресолоун работает в Кенсингтонском дворце уже пять лет, помогая по быту герцогам Кембриджским. Королева оценила ее личность и высокое качество работы — она признана человеком, который верой и правдой служит королевской семье.
Инсайдеры рассказали британскому изданию Hello!, что Фресолоун честный, трудолюбивый и самоотверженный человек. Она полностью посвятила себя королевской семье. Кейт и Уильям относятся к ней с доверием.
Фресолоун родилась в Италии. Она начала работать с герцогами Кембриджскими в 2013 году, незадолго до появления на свет принца Джорджа. Ранее она была главной горничной королевы, которой прислуживала более десяти лет.
Джерело: graziamagazine.ru