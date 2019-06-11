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    Жизнь

    Елизавета II наградила медалью домработницу Кейт Миддлтон

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    Елизавета ІІ - Елизавета II наградила медалью домработницу Кейт Миддлтон
    Елизавета ІІ
    Legion-media

    Правительница Британии оценила работу помощницы герцогов Кембриджских

    Елизавета II наградила серебряной медалью королевы Виктории домработницу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Антонелла Фресолоун работает в Кенсингтонском дворце уже пять лет, помогая по быту герцогам Кембриджским. Королева оценила ее личность и высокое качество работы — она признана человеком, который верой и правдой служит королевской семье.

    Инсайдеры рассказали британскому изданию Hello!, что Фресолоун честный, трудолюбивый и самоотверженный человек. Она полностью посвятила себя королевской семье. Кейт и Уильям относятся к ней с доверием.

    Фресолоун родилась в Италии. Она начала работать с герцогами Кембриджскими в 2013 году, незадолго до появления на свет принца Джорджа. Ранее она была главной горничной королевы, которой прислуживала более десяти лет.

    Джерело: graziamagazine.ru

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