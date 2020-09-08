Елизавета II не ест фастфуд, но это правило не касается одного популярного блюда



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Королева Елизавета II

Все, что подают королеве, монархиня ест исключительно при помощи вилки и ножа

58-летний Даррен МакГрейди, который был личным поваром королевской семьи с 1990-х годов, рассказал о вкусовых предпочтениях Елизаветы II. По его словам, венценосная бабушка принца Гарри и Уильяма ни разу в жизни не ела многие блюда, которые пользуются заслуженной популярностью в самых разных странах.

Так, принцесса Диана и принц Чарльз не мыслили свой рацион без пасты, многочисленных салатов и ризотто. Однако правительница отказывалась дегустировать шедевры итальянской кухни. «За те годы, что я готовил во дворце, королева никогда не ела пиццу, хотя это блюдо страстно любили принц Гарри и принц Уильям», — отметил повар.

Кроме того, Елизавета II всегда осознанно отказывалась от фастфуда, однако не могла устоять лишь перед одним «вредным» блюдом. Как отметил МакГрейди в беседе с журналистами издания Insider, монархиня обожает котлеты из гамбургеров.

«В Балморале мы сами готовили горячие бутерброды. Королева была от них без ума. Мы жарили котлеты из оленины, но никогда не клали их в булочки, потому что она бы все равно их оттуда вытащила. Елизавета никогда не ест фастфуд, но она не может устоять перед такими котлетами, от них она не может отказаться», — рассказал бывший шеф-повар.

При этом, как утверждает Даррен, все, что подают королеве, монархиня ест исключительно при помощи вилки и ножа. «Единственное, что она берет пальцами, — это кружку с чаем», — иронично отметил повар. Тем не менее этикет и манеры английской королевы всегда вызывали у него неподдельное восхищение.

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