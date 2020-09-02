  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавета II страдала от редкой болезни

    • Розсилка
    <p>94-летняя британская королева в детстве получила психологическое расстройство</p> <div></div> - Елизавета II страдала от редкой болезни

    94-летняя британская королева в детстве получила психологическое расстройство

    Елизавета II поддавалась паническим атака

    Британская монархиня является старейшим правителем в мире. К роли наследницы престола ее готовили с раннего детства. Однако Елизавета была весьма неуверенной в себе девочкой. Она страдала от психологических проблем.

    Об этом стало известно из новой биографической книги «Гувернантка», которая вышла в Британии. Автор Венди Холден приводит воспоминания ныне покойной Марион Кроуфорд. Женщина долгие годы была личной учительницей Ее Величества. Она занималась воспитанием и образованием молодой принцессы.

     «Королева была искалечена в детстве. Она страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в совершенно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности», - рассказала гувернантка. 

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни

    «Лилибет», как называли будущую королеву близкие, говорила, что чувствует себя в безопасности только тогда, когда знает, что всё вокруг нее находится в безупречном порядке. По словам Мэрион, это же касалось тарелок и приборов на столе. Перед тем, как начинать трапезу, принцесса всё выстраивала буквально по линейке.

    Обладающая большими познаниями в области детской психологии Марион понимала, что имеет дело с навязчивыми мыслями. «Это ласковое, упорядоченное окружение вокруг принцессы было таким непривычным. "Зачем ты это делаешь?" - спросила она Элизабет. Принцесса подняла голову и посмотрела на нее чистыми голубыми глазами. "Потому что так я чувствую себя в безопасности". "В безопасности? В безопасности от чего?" - отозвалась Марион. Их разговор прервала вошедшая мать королевы, и Марион так и не получила ответа», - цитирует автор книги собеседницу.

    Кроуфорд рассказала, что будущая королева была очень аккуратным ребенком. Она содержала все свои книги и вещи в идеальном порядке. Причуды Лилибет весьма беспокоили ее гувернантку. Она была слишком методичной и аккуратной. К примеру, несколько раз за ночь вскакивала с постели, чтобы привести в порядок туфли и одежду, сообщает The Sun.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни
    Елизавета II страдала от редкой болезни

    Обсессивно-компульсивное расстройство является психическим заболеванием, которое заставляет людей одерживаться мыслями и развивать поведение, которое они изо всех сил пытаются контролировать. Это заставляет их страдать от неприятных, навязчивых мыслей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

     Читайте также: Самые смешные фото животных, которые были сделаны в нужном месте и в нужное время
    знаменитости Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ