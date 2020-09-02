Елизавета II страдала от редкой болезни



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94-летняя британская королева в детстве получила психологическое расстройство

Елизавета II поддавалась паническим атака

Британская монархиня является старейшим правителем в мире. К роли наследницы престола ее готовили с раннего детства. Однако Елизавета была весьма неуверенной в себе девочкой. Она страдала от психологических проблем.

Об этом стало известно из новой биографической книги «Гувернантка», которая вышла в Британии. Автор Венди Холден приводит воспоминания ныне покойной Марион Кроуфорд. Женщина долгие годы была личной учительницей Ее Величества. Она занималась воспитанием и образованием молодой принцессы.

«Королева была искалечена в детстве. Она страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в совершенно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности», - рассказала гувернантка.

«Лилибет», как называли будущую королеву близкие, говорила, что чувствует себя в безопасности только тогда, когда знает, что всё вокруг нее находится в безупречном порядке. По словам Мэрион, это же касалось тарелок и приборов на столе. Перед тем, как начинать трапезу, принцесса всё выстраивала буквально по линейке.

Обладающая большими познаниями в области детской психологии Марион понимала, что имеет дело с навязчивыми мыслями. «Это ласковое, упорядоченное окружение вокруг принцессы было таким непривычным. "Зачем ты это делаешь?" - спросила она Элизабет. Принцесса подняла голову и посмотрела на нее чистыми голубыми глазами. "Потому что так я чувствую себя в безопасности". "В безопасности? В безопасности от чего?" - отозвалась Марион. Их разговор прервала вошедшая мать королевы, и Марион так и не получила ответа», - цитирует автор книги собеседницу.

Кроуфорд рассказала, что будущая королева была очень аккуратным ребенком. Она содержала все свои книги и вещи в идеальном порядке. Причуды Лилибет весьма беспокоили ее гувернантку. Она была слишком методичной и аккуратной. К примеру, несколько раз за ночь вскакивала с постели, чтобы привести в порядок туфли и одежду, сообщает The Sun.

Обсессивно-компульсивное расстройство является психическим заболеванием, которое заставляет людей одерживаться мыслями и развивать поведение, которое они изо всех сил пытаются контролировать. Это заставляет их страдать от неприятных, навязчивых мыслей.

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