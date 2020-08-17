Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»



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Зрителям актриса может быть знакома по работам в «Великом Гэтсби», «Агентах А. Н..К.Л» и «Эвересте»

«Корона» — популярный сериал производства Netflix, который повествует о правлении Елизаветы II. Он стал довольно популярным не только в Великобритании, но и во всем мире. И это неудивительно, ведь для его съемок создателям пришлось потратить немало средств — в среднем 5 миллионов долларов на серию — и привлечь лучших актеров. История о восхождении королевы на престол, о личной драме ее родной сестры — принцессы Маргарет — и о взаимоотношениях Виндзоров уже удостоилась нескольких престижных премий: «Золотой глобус», «Эмми» и Премию гильдии киноактеров.

Даже королева Елизавета II посмотрела этот сериал и, говорят, осталась весьма довольна увиденным. Да и многие другие члены семьи ознакомились с творчеством американских продюсеров. Принц Уильям, например, обсуждал «Корону» с голливудской актрисой Алисией Викандер.

Зрители с нетерпением ждут выхода четвертого сезона сериала. Из-за пандемии съемки и показ были временно приостановлены. В нем появится принцесса Диана в исполнении актрисы Эммы Коррин. Однако договор со знаменитостью так и не продлили, а на днях стало известно, что в заключительных — пятом и шестом — сезонах «Короны» леди Ди сыграет уже совершенно другая звезда.

Создатели сериала решили, что на роль первой супруги принца Чарльза, трагическая судьба которой до сих пор волнует весь мир, больше подойдет австралийская актриса Элизабет Дебики. Зрителям она может быть знакома по работам в «Великом Гэтсби», «Агентах А. Н..К.Л» и «Эвересте».

«Дух принцессы Дианы, ее слова и ее действия живут в сердцах стольких людей. Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому потрясающему сериалу, который зацепил меня еще в первом сезоне», — приводят журналисты слова Элизабет.

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