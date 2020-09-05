Елизавета II выиграла суд у дворецкого своего сына



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Суд удовлетворил требования королевы и назначил компенсацию в размере 2500 фунтов стерлингов

94-летняя Елизавета II одержала победу над бывшим сотрудником дворца. Экс-дворецкий принца Чарльза и его жены герцогини Камиллы заплатит королеве 2500 тысячи фунтов стерлингов. Более того, 42-летний Грант Харролд (Grant Harrold) больше не сможет использовать королевский бренд для продвижения собственного бизнеса.

После отставки в 2011 году мужчина открыл частную школу этикета под торговой маркой «Королевский дворец». Грант выступал на телевидении, раздавая советы как человек, который имеет близкое отношение ко двору. Чтобы привлечь больше клиентов, он разместил на своем сайте фото с восковой Елизаветой II.

Правительница Великобритании возмутилась этим фактом и не стала терпеть незаконное обогащение на своем имени. Елизавета II подала иск на бывшего сотрудника дворца.

Суд удовлетворил требования королевы и назначил компенсацию в размере 2500 фунтов стерлингов. Устное разрешение на использование приставки «королевский», которое Харрольд якобы получил перед увольнением, судья посчитал недостаточным.

«Отсутствие письменного запрета на использование слова «королевский» не подтверждает тот факт, что бывший сотрудник получил устное согласие. Доказательства указывают на то, что мужчина начал использовать термин «королевский дворецкий» только в конце 2014-2015 годов», - цитирует слова специалиста по торговым знакам Аллана Джеймса (Allan James) Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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