Спецвыпуск «Гарри Поттера». Джоан Роулинг отстранили из-за высказываний о трансгендерах

Из-за скандальных высказываний Роулинг у себя в Twitter в сторону писательницы посыпалось очень много негатива.

«Гарри Поттеру» исполняется 20 лет с момента выхода первого фильма. Всеми любимые актеры встретятся на съемочной площадке специального выпуска «Возвращение в Хогвартс», который выйдет 1 января 2022 года.

Но, к сожалению, главная создательница вселенной Гарри Поттера, Джоан Роулинг, не приглашена на съемки специального выпуска, ее покажут лишь в архивных кадрах, об этом сообщает Daily Mail.

А все это произошло из-за скандальных высказываний Роулинг у себя в Twitter. Тогда в сторону писательницы посыпалось очень много негатива.

«Я уверена, что раньше для этих людей существовало слово», – написала она в то время в Twitter. – Кто-нибудь, помогите мне выбраться. Вумбен? Уимпунд? Вуумуд?», – пишет Роулинг в ответ на новый термин «человек c менструацией».

«Если секс ненастоящий, то нет и однополого влечения», – утверждала она. «Если секс не реален, то живая реальность женщин во всем мире стирается».

«Я знаю и люблю транс-людей, но стирание понятия секса лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь».

Ранее HBO опубликовала первый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттера».

Выход проекта будет приурочен к 20-летию первого фильма о волшебнике. По словам собеседника газеты, на такой шаг компанию Warner Bros. сподвигло успешное продолжение сериала «Друзья». Ожидается, что съемки начнутся уже в конце ноября.