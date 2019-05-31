Елизавета II неожиданно нарушила свой королевский протокол



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Королева Елизавета ІІ

93-летняя правительница Великобритании сделала небольшое послабление

Елизавета II нарушила свой же протокол. 30 мая на приеме в саду в Букингемском дворце королева приняла букет цветов у поклонницы, хотя подобное она никогда себе не позволяла.

Жительница Британии Лора-Энн Барр, которая подарила цветы Елизавете, не смогла сдержать восторга. В своем Instagram она поделилась эмоциям. Женщина призналась, что все было очень неожиданно — охрана монаршей особы предупреждала ее, что она не имеет права ничего передавать королеве из соображений безопасности.

«Пока мы ждали ее величество, мы поговорили с охраной у входа в Королевскую чайную палатку. Они сообщили мне, что она не остановится, чтобы принять цветы, поскольку это не по протоколу, но если мне повезет, ее фрейлина может заметить их и принять от ее имени… Я думаю, они были очень шокированы, когда сама королева приняла их», — начала свой рассказ жительница Британии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAURA-ANN (@all.thats.pretty) 29 Май 2019 в 9:31 PDT

Лора-Энн не ожидала такого поворота: «Там было 8000 человек, и я честно не могла поверить в свою удачу. Она шла ко мне, случайно подняла глаза и на мгновение встретилась со мной взглядом. В этот момент я присела в реверансе и громко сказала: «Ваше Величество, у меня есть для вас цветы».

Джерело: graziamagazine.ru