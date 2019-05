Елизавета II сменила придворного поэта

Вакантный титул теперь принадлежит Саймону Армитиджу

Елизавета II, королева Великобритании, сменила придворного поэта. Теперь звание поэта-лауреата носит Саймон Армитидж – в знак этого королева вручила ему в Букингемском дворце золотую медаль за поэзию.

«После встречи с королевой профессор Армитидж прочитал свое стихотворение «Вечер», – сообщается в твиттере Букингемского дворца.

Поэт-лауреат – придворный поэт, которого утверждает монарх и который обязан писать памятные стихи на важные события в жизни королевской семьи и государства. Раньше звание присваивалось пожизненно, но с 1999 года его присваивают на десять лет. До Армитиджа его носила Кэрол Энн Даффи.

The Queen received Simon Armitage in an Audience at #BuckinghamPalace yesterday, where Her Majesty presented Professor Armitage with the Gold Medal for Poetry and appointed him as the new Poet Laureate.

After meeting The Queen, Professor Armitage read his #poem ‘Evening’. pic.twitter.com/9wFVkBRYIu