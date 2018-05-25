Елизавета II переживает, что Меган Маркл не справится с обязанностями герцогини

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Елизавета ІІ, Меган Маркл и принц Гарри

Каждая мечтает выйти замуж за принца, однако мало кто задумывается о том, какое бремя ложится на хрупкие плечи избранницы

Сотни правил, которым необходимо следовать и ни в коем случае не пренебрегать. Эта участь не миновала и новоиспеченную герцогиню Сассекскую — Елизавета II уверена, Меган Маркл может не справиться с новыми обязанностями.

Организация благотворительных мероприятий, общение с народом, присутствие на светских раутах и блестящее знание правил этикета — все это предстоит освоить жене принца Гарри. Ее высочество сильно переживает по этому поводу — она уверена, в 36 лет, а именно столько сейчас Меган, сложно изменить привычки. Для того, чтобы ознакомить Маркл с правилам поведения, королева Великобритании обратилась за помощью к своей советнице Саманте Коэн. Она пообещала за полгода обучить бывшую звезду сериала «Форс-мажоры» всему необходимому.

Напомним, Меган и Гарри познакомились в июле 2016-го в Лондоне на вечеринке у общих друзей. Спустя полгода в прессу просочились первые слухи об отношениях пары — тогда на Меган, которая уже однажды состояла в браке, обрушилась волна негатива. Недоброжелатели твердили — Елизавета II никогда не одобрит этот союз: «Это было непростое испытание. Пройти его мне помогали друзья и, конечно, Гарри», — вспоминает Меган.

В итоге Елизавета II благосклонно отнеслась к избраннице внука и 27 ноября 2017 года было объявлено о помолвке принца и актрисы. После этого Маркл столкнулась с новыми неприятностями — стали объявляться ее родственники, которые всячески пытались расстроить торжество.

Так, сводная сестра Меган Саманта Грант заявила, что напишет книгу «Дневники сестры принцессы-выскочки». В ней автор обещала опубликовать информацию, которая расстроит свадьбу Маркл. Затем сводный брат актрисы сделал попытку испортить праздник — он назвал Меган «фальшивкой». Он утверждал, что сестра забыла про свою семью после того как переехала в Торонто и стала популярной. Несмотря на сплетни и попытки опорочить имя Меган, 19 мая она вышла замуж за принца Гарри. Герцогиня предпочитает не комментировать высказывания родственников — и правильно делает!

Джерело: graziamagazine.ru