Сеть обсуждает видео с 12-летней Меган Маркл

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Меган Маркл

В детстве она боролась с сексизмом

В связи с недавней свадьбой британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сеть продолжает активно обсуждать избранницу члена королевской семьи. Пользователи принялись обсуждать видео, на котором появляется 12-летняя Маркл.

Этот ролик оказался очень показательным для супруги принца Гарри. Будучи школьницей, она как-то раз увидела по телевидению ролик, в котором говорилось, что «все женщины Америки борются с жиром на кастрюлях и сковородках».

Эти слова вызвали гнев подрастающей Меган. Девочка посчитала такое заявление сексистским. В итоге она написала письмо Хиллари Клинтон и телеведущей канала Nickelodeon. А телеканал в ответ сделал сюжет о Меган Маркл. В результате компания Proctor&Gamble, рекламный ролик которой не понравился девочке, изменила текст: вместо «женщин» в рекламе стали говорить о «людях».

Многие пользователи пришли в восторг от такого поступка юной Меган Маркл: «Рождена, чтобы побеждать!», «Вот почему она там, где она сейчас!», «Рождена, чтобы стать принцессой!». Ролик собрал 2,3 млн просмотров.

Джерело: Обозреватель