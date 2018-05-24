Фотограф рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл смеются на официальном свадебном портрете

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Принц Гарри и Меган Маркл

Королевская пара расслабилась на несколько минут и присела отдохнуть на лестницу

Как ранее сообщал Scotch, официальным фотографом на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл был американец Алекс Любомирски.

Одним из самых красивых снимков, по мнению фанатов королевской семьи, стал черно-белый портрет герцога и герцогини Сассекских, где они сидят на лестнице Букингемского дворца. Эта фотография удивила большинство поклонников королевской семьи, поскольку обычно официальные снимки более формальные.

В интервью People Любомирски рассказал, что снимок на лестнице получился случайно. У фотографа было всего три минуты на то, чтобы запечатлеть Гарри и Меган.

«У вас есть Виндзорский замок на заднем плане, солнце садится за его вершину, это самый безмятежный красивый свет. Они влюблены, они гуляли по этому прекрасному саду, а потом мы просто фотографировали», - цитирует фотографа «КП в Украине».

Фотограф уже сделал достаточно снимков и решил отпустить Гарри и Меган на торжество, но перед этим попросил присесть их на лестницу.

«И она просто упала между ног принца, и был такой момент, когда они просто смеялись, потому что шутили о том, как были измотаны, и, наконец, все закончится. И они просто смотрели друг на друга, смеялись, и это был прекрасный момент», - рассказал фотограф.

Вернувшись в отель, Любомирски начал пересматривать снимки и понял, что случайный кадр на лестнице получился самым удачным и невероятно искренним.