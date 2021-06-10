Елизавета II показала роскошный свадебный подарок и растрогала британцев (фото)

Королева надела брошь, которая напоминает ей об одном из важнейших событий в ее жизни

95-летняя Елизавета II совершила виртуальный публичный выход. У нее состоялась беседа с послом из Южного Судана и Верховным комиссаром Мозамбика. Для встречи Елизавета II выбрала платье с цветочным принтом, которое дополнила комплектом из жемчужных серег и ожерелья, а также брошью в виде бабочки.

Последнее украшение — свадебный подарок королеве от графини Онслоу. Бриллиантовую бабочку монархиня надевает крайне редко. Но 10 июня принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет. Накануне это даты Елизавета II почтила память мужа, который ушел из жизни в апреле. После его смерти монаршая особа отказалась жить в Лондоне.

Британцы были тронуты жестом королевы. Многие вспомнили, какой была история любви королевы и герцога Эдинбургского. Некоторые отметили, что не могут сдержать слез, думая о том, как Елизавета II скучает по Филиппу.

«Королева очаровательно выглядит», «Украшение надето будто невзначай, оно очень походит к платью. Но думаю, что тут важно его значение — это трогательное воспоминание о муже», «Елизавета II надела свадебный подарок перед юбилеем Филиппа. Не думаю, что это простое совпадение», «У меня слезы в глазах и ком в горле при взгляде на королеву в преддверии 100-летия Филиппа», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».