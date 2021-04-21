Елизавете II – 95. Чем питается королева Великобритании

Меню британской королевской семьи не менялось уже много десятилетий

Королева Великобритании Елизавета II уже не просто монарх, а символ эпохи. 21 апреля она отмечает юбилей — 95 лет!

Примечательно, что у королевы два дня рождения. Один — фактический — она отмечает весной в кругу семьи. А официальный с пышным празднованием и церемониальным парадом проходит летом, в первую, вторую или третью субботу июня.

Королева может устроить праздничный ужин и позволить себе кусок торта или лишнюю порцию шоколада. Шоколад — давняя любовь Елизаветы II, в ее меню всегда есть что-то сладкое.

У королевы свой шеф-повар, который уже много лет готовит для нее изо дня в день. Ее величество собственноручно утверждает меню, которое практически неизменно вот уже 69 лет. Причем никаких устриц в нем и подавно нет, а вот курица-гриль — одно из любимых лакомств.

Мы узнали, как питается королева Великобритании, и ее рацион оказался проще, чем можно подумать

Елизавета II начинает свой день с чашки чая ("Эрл Грей" без сахара и молока) и печенья. Королева обычно завтракает хлопьями с фруктами, иногда может выбрать тосты с джемом. Если вы хотите последовать примеру королевы, старайтесь выбирать более полезный вариант - цельнозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки и белка и низким содержанием сахара. А дополнить их можно свежими фруктами и молоком.

Также королева любит омлет с лососем. И не зря: омлет на завтрак помогает похудеть и держать вес в норме, а сами яйца - важная часть сбалансированного рациона. Они полезны для сердца, в них много белка, витаминов D, B6, B12 и «хорошего» холестерина.

Как говорит Макгрейди, на Рождество Елизавете II подают "праздничную" версию омлета - с трюфелями. Королева слишком экономна, чтобы заказывать такие дорогие грибы, поэтому омлет с ними ест только в Рождество, когда трюфели присылают в подарок.

Обед

Мы узнали, как питается королева Великобритании, и ее рацион оказался проще, чем можно подумать

Перед обедом королева выпивает немного джина с дюбонне (аперитив на основе вина, ароматизированный корой хинного дерева и травами). Любовь к последнему Елизавета II унаследовала от своей матери. Аперитив стимулирует аппетит и способствует пищеварению. Кроме дюбонне также подойдут вермут, херес, кампари, ракия, бехеровка, коктейль кир.

Конечно, каждый день пить алкоголь не стоит, но перед большим застольем аперитив пойдет на пользу. А если вы предпочитаете безалкогольные напитки, выбирайте минеральные воды, газированную воду, содовую и соки, например томатный.

На обед королева предпочитает простую еду, например рыбу с овощами или курицу на гриле с салатом. Любимое блюдо - камбала с пассерованным шпинатом и кабачками. Эта нежирная рыба богата белком, селеном, фосфором, витаминами D и В12. Если вы тоже хотите обедать морской рыбой, обратите внимание на палтуса - он из того же семейства, что и камбала. Палтус также богат магнием и потому особенно полезен сердечникам.

Вечерний чай

К чаю подаются маленькие треугольные сэндвичи без корок двух видов: с огурцом, лососем, яйцом и майонезом и с ветчиной и горчицей. Другие варианты - булочки, печенье и разные кексы, но завсегдатай чаепития - это "пенни", маленькие круглые кусочки хлеба с маслом и джемом. Их королева ела еще ребенком в детской вместе с принцессой Маргарет.

Кстати, такой перекус, как вечерний чай, тоже может быть полезен, особенно если сделать выбор в пользу овощных сэндвичей, гуакамоле, йогурта. Кроме того, так вы не будете переедать за ужином.

Ужин

На ужин подается хорошо прожаренный стейк из баранины или говядины с соусом из грибов, сливок и виски. Другой вариант ужина - фазан или лосось. Как видите, эта рыба часто появляется в меню, и не зря: она богата белком, витаминами и минералами, а также жирными кислотами омега-3, которые способствуют здоровой работе мозга, сердца, суставов.

На десерт у королевы клубника и белые персики, также может быть шоколад. К нему Елизавета II очень неравнодушна, в том числе к обычным плиткам из супермаркета. Кстати, ее любимый торт - традиционный шоколадный с ганашем, который готовят на дни рождения по рецепту повара королевы Виктории.

Темный шоколад обладает полезными для здоровья свойствами: он богат антиоксидантами, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает уровень холестерина, снижает риск развития рака, улучшает когнитивную функцию.

Завершает свой день Елизавета II бокалом шампанского. Неплохой выбор: среди его оздоравливающих свойств - польза для кожи и сердца, а также улучшение памяти.