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    Елизавету II потрясла новая смерть во дворце

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    95-летняя Елизавета II потеряла друга, который помогал ей пережить трудное время - Елизавету II потрясла новая смерть во дворце

    95-летняя Елизавета II потеряла друга, который помогал ей пережить трудное время

    Фергюс связывал королеву с мужем, умершим в апреле

    У правящей монаршей особы новое потрясение. В Виндзорском замке скончался пятимесячный щенок породы дорги Фергюс. Его и еще одного пса по кличке Мик королеве подарил сын, принц Эндрю, когда герцог Эдинбургский еще находился в больнице. Наследник Елизаветы II надеялся, что собаки поднимут ей настроение и заполнят пустоту в сердце.

    Ее Величество находила утешение в питомцах и после смерти принца Филиппа. Однако очередная трагедия сильно ударила по ее состоянию. Елизавета II старается держаться бодро, но родные и сотрудники дворца переживают за нее.

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    Елизавету II потрясла новая смерть во дворце
    Елизавету II потрясла новая смерть во дворце

    «Королева абсолютно опустошена. Щенки должны были ее отвлечь от проблем, а теперь... Все обеспокоены, ведь Филиппа не стало всего месяц назад, а теперь и эта трагедия... Помимо этого, ситуация с Гарри также доставляет беспокойство», — передает слова источника The Sun.

    Фергюс был назван в честь дяди королевы – капитана Фергюса Боулз-Лиона, который погиб во Франции во время Второй мировой войны. А Мик получил кличку от названия озера в Балморале — любимого поместья Елизаветы II.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: Королева Елизавета II
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    Елизавету II потрясла новая смерть во дворце