Елизавета II сделала заявление о судьбе принца Гарри и Меган Маркл



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Гарри и Меган приняли решение сложить с себя часть полномочий и отказаться от королевского финансирования

В ближайшее время никаких комментариев на тему «исхода» Меган и Гарри во дворце давать не собираются

Королева Елизавета II сделала официальное заявление по итогам беседы с принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри, которая состоялась сегодня в Сандрингеме с целью решить вопрос о будущем герцогов Сассекских. Напомним, Гарри и Меган приняли решение сложить с себя часть полномочий и отказаться от королевского финансирования.

«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи. Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. Поэтому мы решили, что будет переходный период, в течение которого герцоги будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые еще предстоит решить моей семье, но я попросила, чтобы окончательное решение было принято в ближайшие дни», — сообщила Ее Величество в письме, которое, как отмечают британские журналисты, было написано в удивительно личном тоне.

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