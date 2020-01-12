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    Шоу-биз

    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney

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    <p>38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри (Prince Harry) теперь будут сами обеспечивать себя</p> <div></div> - После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри (Prince Harry) теперь будут сами обеспечивать себя

    Герцоги Сассекские намерены работать и заниматься благотворительностью

    Бывшая американская актриса Меган Маркл снова займется карьерой в кино. Меган подписала контракт с киностудией Disney. Звезда сериала «Форс-мажоры» будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства Маркл пообещала перечислять на счет благотворительной организации «Слоны без границ», сообщает The Times.

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    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney
    После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney

    Этот фонд занимается защитой животных в условиях дикой природы. В таких проектах заинтересован принц Гарри в качестве президента благотворительной организации African Parks.

    После рождения сына герцог и герцогиня Сассекские получили в подарок от студии картину с Винни-Пухом и родителями около кроватки новорожденного.

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    кино актриса Меган Маркл Принц Гарри
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