После выхода из королевской семьи: Меган Маркл решила озвучивать мультфильмы для Disney



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38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри (Prince Harry) теперь будут сами обеспечивать себя

Герцоги Сассекские намерены работать и заниматься благотворительностью

Бывшая американская актриса Меган Маркл снова займется карьерой в кино. Меган подписала контракт с киностудией Disney. Звезда сериала «Форс-мажоры» будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства Маркл пообещала перечислять на счет благотворительной организации «Слоны без границ», сообщает The Times.

Этот фонд занимается защитой животных в условиях дикой природы. В таких проектах заинтересован принц Гарри в качестве президента благотворительной организации African Parks.

После рождения сына герцог и герцогиня Сассекские получили в подарок от студии картину с Винни-Пухом и родителями около кроватки новорожденного.