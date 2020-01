93-летняя Елизавета II после скандального заявления принца Гарри погоняла за рулем большого джипа (фото)

Королева Великобритании едет за рулем своей машины и выглядит недовольной

93-летняя Елизавета II едет за рулем своей машины и выглядит недовольной. На ней винтажный платок Hermes с изображением собаки, на заднем сидении автомобиля – тоже собака. Королева Елизавета II впервые появилась на публике после заявления принца Гарри и Меган Маркл о желании стать «финансово независимыми» и жить на два континента.

Елизавету II запечатлели в ее поместье в Сандрингеме во время обеда. Видео опубликовало Sky News.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.



Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S