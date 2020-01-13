Британські принци звинуватили ЗМІ у брехні



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Принци Вільям і Гаррі оприлюднили заяву про брехню у ЗМІ

Принци стверджують, що стосунки між ними не зіпсувалися

Британські принци Вільям і Гаррі оприлюднили спільну заяву, в якій спростували повідомлення ЗМІ про нібито зіпсовані стосунки між ними.

Про це повідомляє The Independent.

«Незважаючи на очевидні заперечення, у британській газеті сьогодні вийшла брехлива історія, що містить спекуляції щодо стосунків герцога Сассекського та герцога Кембриджського... Для братів, які так глибоко опікуються проблемами, пов'язані з психічним здоров'ям, використання мови підбурювання образливе і потенційно шкідливе», - йдеться у заяві.

Раніше у британській пресі принц Гаррі заявив, що вони з принцом Вільямом завжди будуть братами. «Зараз ми, безумовно, йдемо різними шляхами, але я завжди буду готовий допомогти йому, і, як я знаю, він завжди буде готовий допомогти мені», - сказав герцог Сассекський.

Раніше принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть із себе обов’язки, пов’язані з належністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Королева Великої Британії Єлизавета II засмутилася планами онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від повноважень членів королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.