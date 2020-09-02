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    Шоу-биз

    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке

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    Модель Ирина Шейк - Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Модель Ирина Шейк
    Фото: @celebs_next

    Пользователи сети оценили внешний вид супермодели

    Супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в наряде украинского дизайнера. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

    34-летняя звезда мировых подиумов запечатлена во время прогулки с трехлетней дочерью Леей и близким другом Вито Шнабелем. Знаменитость вышла на публику в платье-комбинации бежевого цвета украинского бренда TTSWTRS с рисунками в виде дракона и черепа. На ней надеты черные босоножки на плоской подошве, солнцезащитные очки и серебряная подвеска, в руках небольшая сумка в тон.

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    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке
    Фото: @celebs_next

    TTSWTRS - украинский бренд, который создает одежду с работами известных татуировщиков со всего мира. Одежда марки представлена в концепт-сторах Нью-Йорка, Милана, Лондона, Токио, Сеула и Гонконга. Основательница и креативный директор бренда — Анна Осмехина.

    «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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