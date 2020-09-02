Ирина Шейк засветилась в платье украинского бренда во время прогулки в Нью-Йорке



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Модель Ирина Шейк Фото: @celebs_next

Пользователи сети оценили внешний вид супермодели

Супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в наряде украинского дизайнера. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

34-летняя звезда мировых подиумов запечатлена во время прогулки с трехлетней дочерью Леей и близким другом Вито Шнабелем. Знаменитость вышла на публику в платье-комбинации бежевого цвета украинского бренда TTSWTRS с рисунками в виде дракона и черепа. На ней надеты черные босоножки на плоской подошве, солнцезащитные очки и серебряная подвеска, в руках небольшая сумка в тон.

TTSWTRS - украинский бренд, который создает одежду с работами известных татуировщиков со всего мира. Одежда марки представлена в концепт-сторах Нью-Йорка, Милана, Лондона, Токио, Сеула и Гонконга. Основательница и креативный директор бренда — Анна Осмехина.

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