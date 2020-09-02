Пышногрудая Сальма Хайек в монокини произвела фурор в сети (фото)



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54-летняя актриса Сальма Хайек мастерски игнорирует время

Голливудская актриса наглядно доказывает, что возраст над ней не властен

54-летняя актриса Сальма Хайек не отказывает себе в пикантных легких нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Исполнительница роли Фриды в одноименной драме примерила черное облегающее монокини. Его бретели соединялись на шее. Зону декольте украшал соблазнительный вырез. Сальма повязала на бедра тончайшее полупрозрачное парео, а на ноги надела удобные сандалии, в которых можно без проблем гулять по гористой местности.

Сальма нанесла на губы розовую помаду. Она позировала на фоне пышной растительности и моря. «Угадай, кому исполнилось 54?» - подписала снимок Хайек. Артистка поделилась еще одним честным кадром.

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