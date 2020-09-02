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    Шоу-биз

    Пышногрудая Сальма Хайек в монокини произвела фурор в сети (фото)

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    <p>54-летняя актриса Сальма Хайек мастерски игнорирует время</p> <div></div> - Пышногрудая Сальма Хайек в монокини произвела фурор в сети (фото)

    54-летняя актриса Сальма Хайек мастерски игнорирует время

    Голливудская актриса наглядно доказывает, что возраст над ней не властен

    54-летняя актриса Сальма Хайек не отказывает себе в пикантных легких нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.  Исполнительница роли Фриды в одноименной драме примерила черное облегающее монокини. Его бретели соединялись на шее. Зону декольте украшал соблазнительный вырез. Сальма повязала на бедра тончайшее полупрозрачное парео, а на ноги надела удобные сандалии, в которых можно без проблем гулять по гористой местности.

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    Пышногрудая Сальма Хайек в монокини произвела фурор в сети (фото)
    Пышногрудая Сальма Хайек в монокини произвела фурор в сети (фото)

    Сальма нанесла на губы розовую помаду. Она позировала на фоне пышной растительности и моря. «Угадай, кому исполнилось 54?» - подписала снимок Хайек. Артистка поделилась еще одним честным кадром.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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