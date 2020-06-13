Елизавета II в причудливом наряде появилась на параде (фото)



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Королева Елизавета II

Мини-парад прошел в Виндзорском замке

Из-за пандемии коронавируса Елизавета II осталась без традиционных торжеств по случаю своего 94-летия, но сегодня прошел парад Trooping the Colour. Мероприятие было сокращенным, оно продлилось всего 20 минут.

В целях безопасности было принято решение отказаться от пышных торжеств и многотысячных гуляний в центре Лондона. Обычно именно в таком формате проходил парад в честь дня рождения британской монархини.

Мини-парад прошел в Виндзорском замке: в этой резиденции еще с марта находится в режиме изоляции королева и ее супруг, 99-летний принц Филипп. Ее Величество лично появилась на торжестве. Елизавета II выбрала яркий наряд: она надела бирюзовое пальто и шляпку в тон.

В этом образе мы уже видели королеву зимой прошлого года, когда она произносила торжественную речь перед парламентом. Тогда наряд монархини вызвал бурю обсуждений в Сети. Пользователи гадали, какого цвета ее пальто: голубого или зеленого. Истина оказалась где-то посередине.