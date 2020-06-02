Елизавета II выехала из карантина верхом на пони (фото)



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Королева Великобритании Елизавета II twitter.com/RoyalFamily

Королева была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка. Королева прокатилась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн.

Ранее личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.

Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.