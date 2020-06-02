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    Жизнь

    Елизавета II выехала из карантина верхом на пони (фото)

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    Королева Великобритании Елизавета II - Елизавета II выехала из карантина верхом на пони (фото)
    Королева Великобритании Елизавета II
    twitter.com/RoyalFamily

    Королева была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка

    Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

    Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка. Королева прокатилась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн.

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    Елизавета II выехала из карантина верхом на пони (фото)
    Елизавета II выехала из карантина верхом на пони (фото)

    Ранее личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.

    Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.

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    Королева Елизавета II отдых
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