В сети обсуждают уникальный снимок Елизаветы II, сделанный 67 лет назад в особый день



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Елизавета II унаследовала трон 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI

Молодая Елизавета II позировала в дворцовом интерьере сидя в кресле и держала в руках символы королевской власти

2 июня Елизавета II отметила 67-ю годовщину с момента восхождения на престол. В честь этого торжественного события в официальном аккаунте королевской семьи в Инстаграме появился снимок монархини, сделанный в день коронации.

Некогда черно-белое фото представительницы Виндзорской династии было хорошо отретушировано и теперь обрело краски. Молодая Елизавета II позировала в дворцовом интерьере сидя в кресле и держала в руках символы королевской власти так, будто родилась с ними в руках. При взгляде на этот снимок вряд ли кому-то в голову придет мысль о том, что Елизавета не хотела всходить на престол.

Королева Елизаета II. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

«Со дня коронации королевы Елизаветы II исполняется 67 лет. Она была коронована 2 июня 1953 года. Ее Величество была тридцать девятым монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве, месте проведения всех церемоний с 1066 года. Это была торжественная церемония, которая длилась почти три часа. Церковная служба оставалась практически неизменной на протяжении более 1000 лет», — рассказывается на странице дворца в соцсети.

Напомним, что Елизавета II унаследовала трон 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. К слову, еще в далеком 1936 году — после добровольного отказа ее дяди Эдуарда VIII от короны, и смещению очереди на престол — Елизавета молилась о появлении маленького брата. В какой-то момент она была просто раздавлена тем грузом ответственности за судьбу страны, что лег на ее хрупкие плечи.