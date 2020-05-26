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    Жизнь

    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына

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    <p>Елизавета II получила трогательный подарок на свое 94-летие</p> <div></div> - Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына

    Елизавета II получила трогательный подарок на свое 94-летие

    Ее Величество смогла увидеть годовалого правнука Арчи

    Королева Елизавета II тяжело переживала отъезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании. Елизавету II тревожило не только будущее ее внука, но и то, что он увозит от нее правнука. Монархиня понимает, что не молодеет, и поэтому хочет видеть Арчи чаще, однако препятствовать переезду герцогов Сассекских было не в ее силах.

    Ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Из-за карантина Гарри не смог привезти сына в Англию на день рождения бабушки. Правда, обрадовать ее в этот день они с Меган всё же постарались.

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    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына
    Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына

    По словам королевского биографа Кэти Николл, Ее Величество пообщалась с малышом Арчи по Zoom. Королева отметила, что мальчик порос и стал похож на своего папу.

    «Она сказала, что у Арчи такие же рыжие волосы, как у Гарри. Ее это умиляет. Она видела его всего пару раз за год, поэтому поразилась, каким он стал большим», — цитирует Николл Daily Mail.

    Кэти также рассказала, что Меган и Гарри стараются быть вдали от голливудской шумихи. Им важно сохранять приватность и спокойствие в семье. Супруги стали выбираться на прогулку по холмам — возможность активного образа жизни на природе была одним из главных условий выбора жилья в Лос-Анджелесе.

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    дети звезд Меган Маркл Королева Елизавета II будущее волосы
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