Меган Маркл показала королеве Елизавете подросшего сына



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Елизавета II получила трогательный подарок на свое 94-летие

Ее Величество смогла увидеть годовалого правнука Арчи

Королева Елизавета II тяжело переживала отъезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании. Елизавету II тревожило не только будущее ее внука, но и то, что он увозит от нее правнука. Монархиня понимает, что не молодеет, и поэтому хочет видеть Арчи чаще, однако препятствовать переезду герцогов Сассекских было не в ее силах.

Ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Из-за карантина Гарри не смог привезти сына в Англию на день рождения бабушки. Правда, обрадовать ее в этот день они с Меган всё же постарались.

По словам королевского биографа Кэти Николл, Ее Величество пообщалась с малышом Арчи по Zoom. Королева отметила, что мальчик порос и стал похож на своего папу.

«Она сказала, что у Арчи такие же рыжие волосы, как у Гарри. Ее это умиляет. Она видела его всего пару раз за год, поэтому поразилась, каким он стал большим», — цитирует Николл Daily Mail.

Кэти также рассказала, что Меган и Гарри стараются быть вдали от голливудской шумихи. Им важно сохранять приватность и спокойствие в семье. Супруги стали выбираться на прогулку по холмам — возможность активного образа жизни на природе была одним из главных условий выбора жилья в Лос-Анджелесе.