Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в настолько крошечонм бикини, что его никто не заметил (фото)



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Американская супермодель Эмили Ратаковски Фото: @emrata / Instagram

Публикация собрала более миллиона лайков

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками серией снимков с празднования своего дня рождения. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На одном из кадров 29-летняя знаменитость позирует во дворе своего дома в бежевом бикини собственного бренда-производителя нижнего белья Inamorata Woman. Помимо этого в серии представлены кадры, на которых Ратаковски запечатлена вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и псом Коломбо, а также фото деталей интерьера ее дома.

Публикация собрала более миллиона лайков, поклонники поздравили модель с праздником в комментариях. «С днем рождения, ангел», «Ты самая талантливая и красивая девушка на планете, будь счастлива!», «Успехов тебе и твоей семье, Эмили», — написали некоторые из них.