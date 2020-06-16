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    Жизнь

    Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)

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    Американская модель и &laquo;ангел&raquo; Victoria's Secret Кэндис Свейнпол - Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)
    Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол
    instagram.com/angelcandices/

    Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под фото

    Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол  снялась перед зеркалом топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На снимке 31-летняя манекенщица фотографирует себя на камеру смартфона. Она позирует в серых джинсах с завышенной талией и без верхней части. Образ знаменитости дополняет небольшая черная сумка люксового французского бренда Chanel, которая прикрывает ее обнаженную грудь.

    В описании к посту, который собрал более 250 тысяч лайков, Свейнпол рассказала, что вместе с другими моделями стала участницей благотворительной акции британской версии журнала Vogue.

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    Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)
    Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)
    Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)
    Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)
    instagram.com/angelcandices/

    Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под фото. «Ты просто ангел», «Мне определенно нравится этот аксессуар», «Интересная идея для фото на карантине!», «Кэндис — как всегда красавица», «Космическая женщина», — писали они.

    Известно, что Кэндис Свейнпол стала «ангелом» Victoria's Secret в 2010 году. В январе 2018 года ее признали самой высокооплачиваемой моделью, демонстрирующей нижнее белье и купальники в социальной сети Instagram. Свейнпол зарабатывала 70 тысяч долларов (больше пяти миллионов рублей) за один рекламный пост.

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