Модель Victoria's Secret снялась топлес, но все самое интересное прикрыла сумкой (фото)



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Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол instagram.com/angelcandices/

Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под фото

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась перед зеркалом топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 31-летняя манекенщица фотографирует себя на камеру смартфона. Она позирует в серых джинсах с завышенной талией и без верхней части. Образ знаменитости дополняет небольшая черная сумка люксового французского бренда Chanel, которая прикрывает ее обнаженную грудь.

В описании к посту, который собрал более 250 тысяч лайков, Свейнпол рассказала, что вместе с другими моделями стала участницей благотворительной акции британской версии журнала Vogue.

Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под фото. «Ты просто ангел», «Мне определенно нравится этот аксессуар», «Интересная идея для фото на карантине!», «Кэндис — как всегда красавица», «Космическая женщина», — писали они.

Известно, что Кэндис Свейнпол стала «ангелом» Victoria's Secret в 2010 году. В январе 2018 года ее признали самой высокооплачиваемой моделью, демонстрирующей нижнее белье и купальники в социальной сети Instagram. Свейнпол зарабатывала 70 тысяч долларов (больше пяти миллионов рублей) за один рекламный пост.