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    Жизнь

    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети

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    Японская модель Нозоми Сасаки - Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Японская модель Нозоми Сасаки
    instagram.com/nozomisasaki_official/

    Модель, помимо извинений, написала, что обсудит с супругом сложившуюся ситуацию

    Японская модель Нозоми Сасаки вызвала споры в сети из-за необычной реакции на новости о том, что ее муж, комик Кен Уатабе, изменил ей. В своем Instagram она выложила белый квадрат и извинилась перед всеми за поведение супруга.

    Как пишет Tokyo Reporter, о неверности Уатабе написало одно из местных изданий. По его информации, комик имел постоянную связь с другой женщиной. Отмечается, что после свадьбы с Сасаки в 2017-м мужчина более 30 раз встречался с любовницей.

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    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети
    Необычная реакция женщины на измену мужа вызвала оживленные споры в сети

    В своем Instagram-аккаунте модель, помимо извинений, написала, что обсудит с супругом сложившуюся ситуацию. Кроме того, она удалила все совместные фотографии с Кеном. В комментариях к публикации пользователи удивились такому восприятию Сасаки. Многие отметили, что она повела себя как достойная женщина, и также посчитали, что она слишком сильно любит своего мужа, чтобы резко с ним расстаться.

    Однако другая часть юзеров посчитали странным тот факт, что Сасаки, будучи в этом случае жертвой, извиняется перед обществом. Для многих это показалось признаком того, что культура в Японии является патриархальной.

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