«Клубничные» заботы. Порноактриса рассказала о главных трудностях современного порно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @stoyadoll

Актриса подчеркнула, что выступает против того, чтобы ее видео появлялись на сайтах, которые зарабатывают на пиратском контенте

Порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, назвала главную проблему современного порно. В интервью, опубликованном на TJ, она указала на пагубное влияние сайта Pornhub на индустрию.

«Одно слово — Pornhub. Они построили свой бренд на пиратстве», — поделилась Стоя, отметив, что сейчас у портала появилась программа выплат, однако этих денег мало, если учесть «количество контента, который они просто украли». Актриса подчеркнула, что выступает против того, чтобы ее видео появлялись на подобных сайтах. «Это противоречит моим желаниям, противоречит закону США об авторском праве», — заявила Стоя.

Она также посчитала, что Pornhub пытается «что-то сделать» только для того, чтобы исправить свою репутацию, но не для того, чтобы быть честными. Также актриса прошлась по модели портала, основанной на статистике. «Цифры говорят, что бирюзовый спандекс и масло в тренде, поэтому все будут носить бирюзовый спандекс в течение следующих месяцев. Это скучно», — сказала Стоя, предположив, что следование алгоритмам делает ролики одинаковыми.

В мае в официальном сообществе Pornhub в Twitter появилась запись, в которой порногигант назвал своих зрителей «самыми классными». В комментариях пользователи обвинили сайт в публикации аморальных видео. Юзеры напомнили, что именно на Pornhub регулярно появляются ролики с детским порно.