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    Жизнь

    Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах

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    Супермодель Эмили Ратаковски - Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах
    Супермодель Эмили Ратаковски
    instagram.com/emrata/

    Модель продемонстрировала смелый купальник

    Любительница откровенных образов - 29-летняя Эмили Ратаковски - примерила новый летний аутфит. Эмили снялась в мини-бикини из коллекции собственного бренда Inamorata. Звезда предстала в бра, едва прикрывающем грудь, и стрингах.

    Популярная девушка отказалась от макияжа и сложной прически. Ратаковски собрала волосы в небрежный пучок. Из украшений девушка подобрала крупные золотые серьги в форме колец.

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    Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах
    Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах
    Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах
    instagram.com/emrata/

    Эмили приняла кокетливую позу, продемонстрировав в кадре красивую грудь и солазнительные ягодицы. На другом фото инстадиву запечатлели у стены. Сексуальный образ Ратаковски дополнили эффектные босоножки на шпильках. Актриса без бюстгальтера похвасталась волнующими изгибами своего тела.

    Модель также поздравила Джона Дэвида Ратаковски с Днем отца. Звезда поделилась нежным снимком из детства. Еще совсем юную Эмили в нежном белом платье засняли на плечах папы.

    Девушка показала еще один кадр, сделанный во время празднования Хэллоуина. Папа Ратаковски надел страшную маску, однако Эмили не испугалась и с улыбкой позировала в его объятиях.

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