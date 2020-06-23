Эмили Ратаковски продемонстрировала красивую грудь и соблазнительную попу в стрингах



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Супермодель Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Модель продемонстрировала смелый купальник

Любительница откровенных образов - 29-летняя Эмили Ратаковски - примерила новый летний аутфит. Эмили снялась в мини-бикини из коллекции собственного бренда Inamorata. Звезда предстала в бра, едва прикрывающем грудь, и стрингах.

Популярная девушка отказалась от макияжа и сложной прически. Ратаковски собрала волосы в небрежный пучок. Из украшений девушка подобрала крупные золотые серьги в форме колец.

Эмили приняла кокетливую позу, продемонстрировав в кадре красивую грудь и солазнительные ягодицы. На другом фото инстадиву запечатлели у стены. Сексуальный образ Ратаковски дополнили эффектные босоножки на шпильках. Актриса без бюстгальтера похвасталась волнующими изгибами своего тела.

Модель также поздравила Джона Дэвида Ратаковски с Днем отца. Звезда поделилась нежным снимком из детства. Еще совсем юную Эмили в нежном белом платье засняли на плечах папы.

Девушка показала еще один кадр, сделанный во время празднования Хэллоуина. Папа Ратаковски надел страшную маску, однако Эмили не испугалась и с улыбкой позировала в его объятиях.