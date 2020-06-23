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    Жизнь

    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

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    <p>В настоящее время актеру 62 года, его будущей жене - 24.</p> <div></div> - 62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

    В настоящее время актеру 62 года, его будущей жене - 24.

    Ранее Дольф состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг

    Голливудский актер Дольф Лундгрен удивил поклонников неожиданным событием в своей жизни - помолвкой. Если точнее - помолвкой с девушкой, которая младше его на 38 лет. Избранницей звезды боевиков стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал, которая сообщила о том, что они обручились, в Instagram.

    «Ущипните меня», - написала Эмма, показав фото кольца. Дольф, в свою очередь, опубликовал фото с девушкой на фоне видов Стокгольма.

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    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

    Впервые о новых отношениях Лундгрена заговорили в январе этого года: он появился на кинофестивале Cana Dorada в Доминиканской Республике в сопровождении Эммы Крокдал. Известно, что девушка родом из Норвегии, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. Быть может, Дольф и Эмма познакомились именно на фоне спорта, ведь актер продолжает активно тренироваться.

    Ранее Дольф состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг. На протяжении трех лет Дольф ухаживал за ней, а на встрече с журналистами, посвященной выходу фильма «Универсальный солдат», сделал предложение. Они прожили вместе 17 лет, но в 2011 году развелись.

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    У Дольфа и Анетт две дочери - 19-летняя Грета и 24-летняя Ида. Последняя, к слову, является ровесницей будущей жены Лундгрена.

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