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    Жизнь

    Сексуальные сестры Дженнер снялись в пикантной рекламе в корсетах (видео)

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    Звездные сестры Кайли и Кендалл Дженнер - Сексуальные сестры Дженнер снялись в пикантной рекламе в корсетах (видео)
    Звездные сестры Кайли и Кендалл Дженнер

    Во время съемки девушки позировали на полу в студии в корсетах из бежевой атласной ткани

    Предпринимательница Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках рекламной кампании собственного косметического бренда Kylie Cosmetics вместе со своей старшей сестрой Кендалл. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

    знаменитости шоу-бизнес
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