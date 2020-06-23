Сексуальные сестры Дженнер снялись в пикантной рекламе в корсетах (видео)
Звездные сестры Кайли и Кендалл Дженнер
Во время съемки девушки позировали на полу в студии в корсетах из бежевой атласной ткани
Предпринимательница Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках рекламной кампании собственного косметического бренда Kylie Cosmetics вместе со своей старшей сестрой Кендалл. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.
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